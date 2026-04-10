venerdì 10 Aprile 2026

Rimini, è morto il dodicenne risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio

Sull'accaduto ora indagano per omicidio colposo i Carabinieri di Novafeltria che hanno posto sotto sequestro l'albergo

Data pubblicazione: 10-4-2026 ore 12:19Ultimo aggiornamento: 10-4-2026 ore 13:15

ROMA – Una tragedia si è consumata nella spa di un hotel nel riminese. La mattina di Pasqua, un bambino di 12 anni, che si trovava in vacanza con la famiglia, è stato risucchiato da un bocchettone di una vasca idromassaggio. Matteo Brandimarti, come riporta Il Resto del Carlinoha lottato per cinque giorni nell’ospedale a Rimini dove era stato ricoverato, ma non ce l’ha fatta.

“Si è concluso nella notte tra giovedì e venerdì il periodo di osservazione che ha portato alla dichiarazione di morte cerebrale del 12enne, avvenuta giovedì pomeriggio”, si legge. “Nel dolore più profondo, la famiglia ha compiuto una scelta di grande umanità: i genitori Maurizio e Nicoletta hanno infatti dato il consenso alla donazione degli organi, permettendo così di salvare altre vite. Le operazioni di espianto, come spiegato dall’avvocato Umberto Gramenzi, proseguiranno per l’intera giornata di venerdì“. Intanto “la Procura sta valutando i prossimi passi dell’inchiesta. Non è escluso che venga disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo, un passaggio che potrebbe aiutare a fare piena luce su una tragedia ancora tutta da chiarire”.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo si trovava nella vasca idromassaggio in un albergo di Pennabilli, quando è stato risucchiato da un bocchettone rimanendo diversi minuti sott’acqua. Appena i genitori si sono accorti di quanto stava succedendo, hanno provato a liberarlo insieme al personale della struttura, ma ci sarebbero riusciti solo quando l’impianto è stato spento.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha stabilizzato il 12enne per poi portarlo all’ospedale Infermi di Rimini. Le condizioni del giovani sono risultate subito gravi, fino al momento del decesso. Sull’accaduto ora indagano per omicidio colposo i Carabinieri di Novafeltria che hanno posto sotto sequestro l’albergo.

(Foto di repertorio)

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