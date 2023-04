“Riprendiamoci la Corsica”: su Twitter il tormentone dopo il ‘dubbio’ di Marco Rizzo

BOLOGNA – “Mi chiedo, ad esempio, come mai le isole Malvinas di fronte all’Argentina, a 12mila chilometri da Londra, possano esser inglesi ed invece l’isola di Taiwan a 100 chilometri dalla costa di Fuzhou, non debba esser cinese…”. È bastato il (curioso) dubbio geografico espresso su Twitter dal presidente onorario del Partito Comunista, Marco Rizzo, per scatenare il dibattito (oltre che molte risate) e spingere centinaia di utenti a porsi analoghi dubbi amletici. E a far salire la Corsica in cima ai trend di Twitter.

E LA CORSICA ALLORA?

Se il ragionamento di Rizzo partiva dall’evolversi della situazione internazionale, quello che ne è scaturito è un dibattito molto divertito. E sì, perchè il ragionamento di Rizzo ha incassato una marea di commenti ironici in risposta, la maggior parte dei quali ha scelto proprio la Corsica come paragone: “E la Corsica allora?“, scrivono in tanti. “Allora perchè la Corsica non è italiana se si vede dall’isola d’Elba?“, osserva un utente. E ancora: “Perchè la Corsica non è italiana se è a 12 chilometri dalle coste sarde?”. E c’è chi si spinge a chiamare a raccolta gli animi: “Dai Marco, riprendiamoci la Corsica“. Oppure: “E la Corsica, che dista solo 12 km dalla Sardegna, non dovrebbe essere nostra? Dai, invadiamola“.

Mi chiedo, ad esempio, come mai le isole Malvinas di fronte all’Argentina, a 12mila km da Londra, possano esser inglesi ed invece l’isola di Taiwan a 100 km dalla costa di Fuzhou, non debba esser cinese… pic.twitter.com/u2btAHH8Dq — Marco Rizzo (@MarcoRizzoPC) April 10, 2023

Dai rizzo prendiamo la Corsica… — Niccolò (@Niccol44036933) April 10, 2023

Ma infatti. Daje con la Corsica, famo la guerra alla Francia — Umberto Argentini (@UArgentini) April 10, 2023

MALTA, NIZZA, L’ISTRIA E PERFINO ZANTE

Le battute si sprecano. “Ma sì, riprendiamoci la Corsica”. E ancora: “C’hai ragione! Aridatece la Corsica“. E via un continuo: “Riprendiamoci la Corsica è più vicina alla Sardegna che a Marsiglia”. Oppure: “Ridatece la Corsica!”. L’entusiasmo dilaga su Twitter: “Andiamoci a riprendere la Corsica eccheccazzo!“. Qualcuno dice che bisognerebbe dichiarare guerra alla Francia. “Ma infatti. Daje con la Corsica, famo la guerra alla Francia“.

Qualcuno fa notare che allora però Lampedusa e Pantelleria sono più vicine all’Africa che all’Italia. Oltre alla Corsica, è citata anche Malta. Ma anche Rodi (“ingiustamente greca”), l’Istria, la Dalmazia, Nizza e perfino Zante. “Allora prendiamoci la corsica malta corfu Itaca e le isole della Dalmazia“. oppure: “Mi domando cosa aspettiamo ad annettere militarmente Corsica, Malta, Istria nonché Nizza e Savoia. Ne avremmo tutti i titoli”. E c’è chi dà la colpa (delle farneticazioni di Rizzo) alle (eccessive) “libagioni pasquali”.

E la Corsica, che dista solo 12 km dalla Sardegna, non dovrebbe essere nostra?

Dai, invadiamola — Torta di zinco (@Cardileo7) April 10, 2023

Ma si, riprendiamoci la Corsica ! — zucchinadimare (@graziasor) April 10, 2023

Dai Marco rivendichiamo Malta, la Corsica, l’Istria e Nizza e già che ci siamo Zante. — IlCritico2 (@Maurizi96745767) April 10, 2023

E la Corsica? Oppure Montecampione? Le libagioni pasquali lasciano effetti inebrianti nefasti. — luigi desiderato (@luigidesiderato) April 10, 2023

Mi domando cosa aspettiamo ad annettere militarmente Corsica, Malta, Istria nonché Nizza e Savoia.

Ne avremmo tutti i titoli — Andrea C. (@Andrea_NPS14) April 10, 2023

LEGGI ANCHE: Il segretario del Pc Rizzo ‘brinda’ alla morte di Gorbaciov: “Aspettavo dal 1991”