Covid, oltre 17mila nuovi casi e 344 morti

ROMA – Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 17.567 nuovi casi di coronavirus a fronte di 320.892 test per un tasso di positività del 5,5%. Ieri erano stati rilevati 18.938 nuovi positivi con 362.973 tamponi per un tasso di positività del 5,2%. Sono i dati che emergono dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono 344. Ieri i morti erano stati 718 ma considerando anche 258 decessi non registrati nei giorni precedenti.

IN TERAPIA INTENSIVA -45 PAZIENTI DA IERI, ORA IN TUTTO OCCUPATE 3.558

Sono 3.558, 45 meno di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Protezione civile e ministero della Salute.