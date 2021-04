Vaccino, 19 aprile apre drive-in Valmontone. Seguiranno Tor Vergata e Porta Roma

ROMA – Martedì 13 aprile alle 10.30 il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, effettueranno un sopralluogo nel drive-in vaccinale a Valmontone, che aprirà ufficialmente il 19 aprile. Saranno presenti il direttore generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito, il sindaco di Valmontone, Alberto Latini. Per Valmontone Outlet presenti Giuseppe Colombo, Head of Real Estate Italia Dws, Carlo Maffioli, presidente Promos, Filippo Maffioli, amministratore delegato Promos, Tomaso Maffioli, amministratore delegato Promos, Cristina Lo Vullo, direttrice Outlet Valmontone.

LEGGI ANCHE: Nuovo centro vaccinale dell’Asl Roma 3 inaugurato in via Cardano

La struttura, che si estende su un’area di 20.000 mq, nata dalla collaborazione tra assessorato alla Salute, Comune di Valmontone, Asl Roma 5 e Valmontone Outlet (Dws & Promos), “sarà uno dei centri vaccinali più grandi della regione Lazio- spiega l’Asl Roma 5 in una nota- e il primo in Italia all’interno di un outlet. Realizzato partendo dai modelli di successo già attivi negli Stati Uniti, il drive-in di Valmontone consentirà – rispetto alla modalità walk-in -una maggiore rapidità nell’afflusso e nel deflusso degli utenti e, più in generale, di tutte le operazioni vaccinali, traducendosi in numeri molto più elevati, seppur a parità di risorse”.

A BREVE NUOVO HUB ‘LA VELA’ A TOR VERGATA

È in allestimento il nuovo hub vaccinale al centro commerciale Porta di Roma. Lo fa sapere la Regione Lazio, che annuncia anche che sarà presto operativo il nuovo centro vaccinale La Vela del Policlinico Universitario Tor Vergata.