Abruzzo, in provincia de L’Aquila 38 Comuni finiscono in zona rossa

PESCARA – Firmata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’ordinanza con cui 38 Comuni della provincia de L’Aquila entrano in zona rossa. In questa zona l’aumento dei contagi ha fatto risalire leggermente l’Rt portandolo a 0.89. Con l’uscita del Comune di Lentella dalle massime restrizioni, invece, la provincia di Chieti non ha più Comuni ad alto rischio, così come accade in quella di Pescara grazie al miglioramento di Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Nella provincia de L’Aquila, Pratola Peligna e Corfinio escono dalla zona rossa, mentre ci restano o entrano Avezzano, Celano, Pescina, Cerchio, Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo, Cappadocia, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Civita d’Antino, Luco dei Marsi, Trasacco, Aielli, Barisciano, Poggio Picenze, Fossa, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Fagnano Alto, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli e Collepietro.



Per la provincia di Teramo escono dalle restrizioni Sant’Omero, Sant’Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana. Sono in zona rossa i Comuni di Martinsicuro, Colonnella e Nereto.