‘Disegnate l’orizzonte della finestra’, scatta il contest per architetti

BOLOGNA – Un appuntamento “a distanza” tra architetti e professionisti del disegno per unirsi virtualmente nonostante le restrizioni legate al coronavirus. Come? Disegnando quello che vedono dalla loro finestra e trovandosi, insieme, online, per una riunione informale. L’iniziativa si chiama “Sketchmob” e parte dalla provincia di Ravenna: a lanciarla sono gli architetti di Alterstudio Partners e Arkipelag in collaborazione con ProViaggiArchitettura e il sostegno di Edilpiù, specializzata nella progettazione di soluzioni per gli edifici. L’appuntamento, online, è per sabato 11 aprile dalle 16 alle 19.

COME FUNZIONA

Partecipare è facile: a professionisti e semplici appassionati è richiesto di raffigurare, col disegno, quello che vedono dalla finestra della loro casa. L’invito recita così: “Disegnate l’orizzonte dalla finestra”. I disegni potranno poi essere caricati per tutta la durata dell’iniziativa sulla pagina Facebook “Sketchmob Italia”, in cui sarà creato un apposito evento. L’appuntamento, , è una sorta di riunione informale ed estemporanea della durata di tre ore tra architetti, designer, artisti, studenti e appassionati di disegno in generale che si radunano in un luogo speciale per disegnare.

