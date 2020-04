Coronavirus, dai sindaci lucani uova di cioccolata ai bimbi dei loro paesi

POTENZA – Muro Lucano, Acerenza, Tolve, Forenza. E poi Fardella, San Fele, Bella, San Mauro Forte. Sono alcuni dei comuni lucani i cui sindaci hanno consegnato un dono speciale ai bambini che animano i propri paesi: un uovo di Pasqua per ogni piccolo cittadino, in alcuni casi con tanto di biglietto di auguri a firma del sindaco. A Muro Lucano e Tolve le uova di cioccolato sono state prodotte dalle piccole pasticcerie artigianali locali. “Toccherà a tutti noi, subito dopo questa crisi, costruire un nuovo modello di vita e avere una forte visione di quello che dovrà essere il futuro – scrive sui social il primo cittadino di Muro Lucano, Giovanni Setaro -. Nonostante tutto è importante conservare le nostre radici e tramandare alle future generazioni la nostra cultura”. Ad Acerenza le uova sono state offerte dal market del paese.

Il sindaco, Fernando Scattone, commenta così su Facebook l’iniziativa: “Una Pasqua diversa da tutti gli altri anni, con le famiglie costrette a stare chiuse in casa, ma questo non vuol dire che non puó esserci spazio per la solidarietà e per un po’ di dolcezza per i più piccoli”. E con il loro auguri i sindaci rinnovano ai loro concittadini l’invito a “stare a casa”.