Coronavirus, Puglisi: “Per riaprire la priorità è la sicurezza dei lavoratori”

“Io penso che la battaglia condotta in sede europea dal presidente Conte e dal ministro Gualtieri sia andata a buon fine”. Ne e’ certa Francesca Puglisi (Pd), sottosegretaria al Lavoro e alle politiche sociali.

Intervistata dall’agenzia Dire, Puglisi afferma: “C’e’ un investimento di 750 miliardi di euro di cui beneficera’ anche il nostro Paese per sostenere questa drammatica fase di emergenza sanitaria. In particolare- sottolinea- credo sia importante il programma Sure che aiutera’ lavoratori e lavoratrici a essere assicurati contro la disoccupazione”.

Puglisi ricorda poi che “noi abbiamo allargato il sistema degli ammortizzatori sociali proprio per l’emergenza coronavirus, perche’ siamo consapevoli che le difficolta’ non riguarderanno solo la fase di lockdown”, perche’ “purtroppo le imprese italiane andranno sostenute anche alla ripresa almeno per tutto il 2021”.

La sottosegretaria annuncia infine un aggiustamento sull’accesso alle risorse per i professionisti iscritti alle casse di assistenza privata nel prossimo decreto: “Purtroppo c’e’ stato un errore nella conversione in legge del ‘cura Italia’ e dunque i professionisti delle casse di previdenza private che sono iscritti anche all’Inps non possono accedere al beneficio dei 600 euro qualora ne abbiano diritto. Dunque correggeremo questo errore immediatamente nel decreto di aprile che sara’ varato dal Consiglio dei ministri a breve”.