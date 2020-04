VIDEO | Coronavirus, Bianchi (Ance): “Misure del Governo fallimentari, seguire Draghi”

ROMA – “Fino adesso le misure” economiche messe in campo dal governo per rispondere all’emergenza pandemia “sono fallimentari, e’ inutile che ci giriamo attorno”. Edoardo Bianchi, vicepresidente Ance, lo dice in un’intervista via Skype con il direttore dell’agenzia DIRE Nico Perrone, “C’e’ il decreto Cura Italia, che forse doveva affrontare la prima emergenza, quindi una situazione di prima necessita’, ma il decreto Liquidita’ e’ assolutamente insufficiente– stigmatizza Bianchi- anche perche’ la strada l’aveva tracciata Mario Draghi. Penso che il manifesto di Mario Draghi tra qualche decennio passera’ alla storia per fotografare questo specifico momento. Draghi fondamentalmente, banalizzando, ha detto che servono risorse in maniera tempestiva, perche’ ci troviamo in una situazione che non e’ ciclica e non e’ riconducibile come causa a nessuno di coloro che ne stanno soffrendo le conseguenze”.

I provvedimenti del decreto Liquidita’, “se confermati in questa misura, sono completamente distaccati dalla realta’ quotidiana di tutti i giorni- afferma il vicepresidente Ance– La verita’ forse e’ che non ci sono risorse, allora e’ piu’ facile di parlare di garanzie che devono fungere da volano”, pero’ “cosi’ non andiamo da nessuna parte”.

Sul versante delle costruzioni, intanto, “questo e’ il momento di lavorare su sui pezzi di carta per farci trovare pronti fra 15-20 giorni, un mese, quando si riaprira’- dice Bianchi- perche’ se non lavoriamo adesso fra 30 giorni saremo esattamente nella situazione pre-covid che era gia’ in uno stato comatoso”.

Come si deve ripartire dopo l’emergenza Covid-19, lato costruzioni?

“Facciamo una differenza- spiega Edoardo Bianchi, vicepresidente Ance– servira’ una fase, da qui a fine anno, per ritornare a un minimo di normalita’, e poi da gennaio in poi si dovranno risolvere tutti i nodi gordiani che gia’ c’erano prima”. E allora, “le tre ricette dell’Ance in questo momento vedono al primo punto la necessaria riconfigurazione del perimetro del reato d’abuso d’ufficio e della responsabilita’ erariale– dice Bianchi- parliamo di due aspetti che non possono riguardare la responsabilita’ delle imprese, ma noi dobbiamo mettere chi sta nella Pubblica amministrazione in grado di poter operare con un minimo di tranquillita’ e serenita’. Se si pensa che anche Arcuri e Borrelli (il commissario all’emergenza Covid-19 e il Capo della Protezione civile, ndr) hanno chiesto uno scudo giudiziario, a meno che ci sia dolo, ovviamente, perche’ altrimenti nessuno mette piu’ una firma. Poi dobbiamo premiare i Comuni, gli Enti locali, tutti quelli che riescono a far cadere soldi sul territorio“. Quando “parliamo di mettere i soldi sul territorio intendiamo dire che arrivino dove ci siano lavori- spiega il vicepresidente Ance– dove ci siano stati d’avanzamento lavori”, con le istituzioni impegnate che “devono poter accedere a ulteriori finanziamenti a condizioni agevolate. Infine dobbiamo dare priorita’ assoluta alla manutenzione”, conclude, che e’ “la prima vera emergenza di questo Paese”.

Infine, “l’Ance e’ completamente contraria al modello supercommissario Genova” per spingere la ripartenza delle opere, dice il vicepresidente Edoardo Bianchi. “Il modello supercommissario Genova ha un senso, ha avuto un senso, in quel contesto specifico. Ricordiamoci circa due anni fa come eravamo messi”, prosegue Bianchi. “Un commissario che interviene per comprimere i tempi di richiesta delle autorizzazioni va bene, ma un commissario che interviene anche nella fase di gara, avendo potere di vita o di morte a 360°, scegliendo lui di fatto chi e’ l’aggiudicatario, e’ completamente una follia, se noi volessimo espostare il modello al di fuori di Genova”, conclude il vicepresidente Ance.