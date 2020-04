Coronavirus, ancora 570 morti. Calano le terapie intensive ma non si arrestano i contagi

ROMA – Sono 570 le nuove vittime per l’epidemia di coronavirus in Italia. Il totale dei decessi sale a 18.849. Sono invece 98.273 (+1.396 rispetto a ieri) le persone attualmente affette da covid-19, mentre non si arresta la crescita dei nuovi contagiati: +3.951. Continua ancora il calo delle persone ricoverate in terapia (-108). Le persone guarite dal virus nella giornata di oggi sono 1.985, per un totale di 30.455. Questi i dati forniti in conferenza stampa da Aneglo Borrelli, capo della Protezione civile.



