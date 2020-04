VIDEO | Coronavirus, De Luca: “Tamponite è diventata una malattia”

NAPOLI – “Stiamo procedendo sulla base delle indicazioni dell’Iss facendo i tamponi quando vanno fatti. Il Veneto ha fatto un’altra scelta, facciamo tamponi a tutti, ma sono solo parole perchè i tamponi non ci sono. Questa tamponite è diventata una malattia”. Lo dice, in diretta su Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, spiegando che non è con l’aumento dei tamponi che si contiene il contagio “ma rispettando il distanziamento sociale e controllando la catena dei contatti dei positivi”.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Coronavirus, De Luca: “Tamponi a tutti doppia idiozia: impossibile e inutile”

LEGGI ANCHE: VIDEO | De Luca: “Non torneremo alla normalità, tra 15 giorni mascherine obbligatorie”