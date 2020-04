Coronavirus, Salvini: “Il Pd vuole la patrimoniale? Sono matti, li fermeremo”

ROMA – “Il Pd dichiara che ci vuole una tassa patrimoniale sugli Italiani: questi sono matti! Li fermeremo, promesso”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini.

“GOVERNO NON ASCOLTA MATTARELLA, LI MANDEREMO A CASA”

“Con le dirette televisive promettono soldi (che non ci sono) e intanto promuovono il Mes e preparano nuove tasse: altro che “collaborazione””, questi signori non ascoltano gli appelli del presidente Mattarella e degli italiani, questi pensano sono alla loro poltrona, questi sono pericolosi e faremo di tutto per mandarli a casa!” Così il segretario della Lega Matteo Salvini.

