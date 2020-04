VIDEO | Coronavirus, 1500 lauree a distanza in un mese alla Federico II di Napoli

NAPOLI – 1428 laureati e 12952 esami sostenuti, tutti rigorosamente in modalità a distanza, dal 9 marzo al 9 aprile. Numeri che testimoniano la risposta data all’università Federico II all’emergenza generata dal lockdown. Il dato acquisito al 9 aprile in quattro settimane “ci indica numeri importanti – sottolinea il Rettore Arturo De Vivo – che testimoniano come la Federico II abbia dato una risposta a questa emergenza”. De Vivo spiega che “le risposte alle preoccupazioni dei nostri studenti sono state anche date con decisioni che abbiamo assunto. La seduta d’esame straordinaria continua fino al 30 aprile e entro il 15 giugno, che è la data formale di chiusura delle attività della sessione straordinaria dell’anno accademico 18/19, faremo in modo di fissare sedute di laurea per gli studenti che avessero concluso gli esami entro il 30 aprile e che per le difficoltà, abbiano avuto ulteriore necessita’ di approfondimenti per concludere il loro lavoro di tesi. Stiamo ora approntando modalità per poter sostenere anche gli esami scritti a distanza”. Un segnale che l’ateneo federiciano ha ritenuto di dover dare ai suoi studenti, alle preoccupazioni evidenti di molte famiglie, è quello che, rimarca De Vivo, “l’ultima rata dell’anno accademico in corso delle tasse da versare scada non più il 30 aprile, ma il 30 giugno”.