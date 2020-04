Sondaggio Dire-Tecnè: aumentano gli italiani che vorrebbero uscire dall’Ue

ROMA – Sempre meno italiani vorrebbero rimanere nell’Unione Europea, la crisi causata dal coronavirus e gli scontri con Bruxelles hanno fatto perdere fiducia nell’UE. Se nel 2018 il 65% credeva che fosse giusto restare nell’Unione, oggi la percentuale e’ scesa al 44%. E’ quanto emerge dal sondaggio di Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecne’, con interviste effettuate il 9-10 aprile.

Due anni fa solo il 26% credeva fosse giusto uscire rispetto al 42% attuale, cresce anche la percentuale degli indecisi (9% nel 2018, 14% oggi). Del 44% di coloro che pensano sia giusto restare nell’UE, il 28% ritiene che non cambiera’ idea in nessun caso sulla collocazione italiana mentre il 16% crede che lo fara’ solo se la UE non facesse nulla di concreto sull’emergenza coronavirus.

Tra il 42% di coloro che vorrebbero uscire, il 30% pensa che non cambiera’ mai idea mentre il restante 12% lo fara’ qualora l’Unione facesse qualcosa di concreto sull’emergenza Covid-19.