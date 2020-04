VIDEO | L’arte ‘contagiata’ dal Coronavirus: le opere cambiano titolo in chiave Covid

ROMA – Al tempo della pandemia, anche l’arte viene ‘contagiata’ dal Coronavirus. E’ cosi che in rete e’ diventato virale un video in cui le opere di grandi artisti come Michelangelo, Caravaggio, Magritte e Khalo vengono ribattezzate in chiave Covid, caricandosi di ironia. ‘L’autoritratto con cane’ di Antonio Ligabue diventa allora ‘La passeggiata’ strizzando l’occhio a tutti quegli italiani, che approfittando della necessita’ di portare il loro fido compagno a fare bisogni ne approfittano per fare due passi all’aria aperta. ‘L’urlo’ di Edvard Munch viene ribattezzato ‘Le bimbe di Conte’, gruppo social al femminile che ha trasformato il premier in un sex symbol. E poi gli angioletti riflessivi di Raffaello Sanzio prendono il titolo ‘Cose da fare’, mentre ‘Piazza d’Italia’ di Giorgio De Chirico, si trasforma in ‘Centro citta”, a simboleggiare l’Italia deserta a causa del Coronavirus.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, i meme sull’Amuchina impazzano sui social

FOTO | VIDEO | Giuseppe Conte come Patrick Swayze in ‘Dirty Dancing’: è il nuovo sex symbol del web