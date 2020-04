Lo psicologo: “Per i docenti difficile gestire giovani con ansia”

ROMA – Sempre più docenti “denunciano difficoltà nella gestione degli studenti, dell’aula e delle relazioni. È vero che i ragazzi sono molto più consapevoli degli adulti, ma anche per loro non è semplice stare dentro casa. Vivono l’ansia del futuro, del ‘che cosa fare’ e del ‘che cosa può accadere’. È una sensazione di difficoltà che investe tutta la popolazione e chiaramente la vivono anche i giovani”. Parla alla Dire Federico Bianchi di Castelbianco, psicoterapeuta dell’età evolutiva e direttore dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), che ha messo in campo “100 operatori che rispondono agli sportelli di supporto clinico e psicologico online ‘IdO con Voi’ (su ortofonologia.it) e ’30 psicologi in ascolto’ (su diregiovani.it), ma non sono sufficienti”, ribadisce lo psicoterapeuta.

“I ragazzi non chiedono nulla ai genitori o al massimo rivolgono loro pochissime domande. Fanno invece tantissime domande agli esperti– fa sapere Castelbianco- e chi può rispondere in modo più corretto conoscendo i giovani? Sono proprio i docenti”.

Questa constatazione, “già confermata tutte le volte che accade un trauma nel mondo della scuola o che coinvolge i ragazzi, dimostra che la figura fondamentale oltre allo psicologo è proprio il docente. Per questo motivo- prosegue Castelbianco- abbiamo organizzato un corso online per la gestione dell’ansia, così da dare ai docenti degli strumenti per potersi muovere meglio in questa problematica che giustamente conoscono poco. Vogliamo fare in modo che abbiano una migliore soddisfazione dal loro enorme lavoro che stanno realizzando”, conclude il direttore dell’IdO.

Il corso gratuito di formazione a distanza su ‘La gestione dell’ansia e dello stress nelle situazioni di emergenza’ e promosso dal ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca (Miur) e realizzato in collaborazione con l’equipe clinica e medico-psicologica dell’Istituto di Ortofonologia, con la Societa’ Italiana di Pediatria e il portale di informazione DireGiovani. Le attivita’ sono svolte in modalita’ e-learning. Per informazioni e iscrizioni basta contattare lo [email protected]