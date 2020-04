Ue, Meloni: “Governo umiliato, non porta a casa niente”

ROMA – “Il governo italiano è uscito assolutamente umiliato dall’eurogruppo di ieri. Esce fuori con un documento dal quale si evince che il governo italiano no ha portato a casa niente di quello che interessava a noi“. Lo dice Giorgia Meloni in un video su facebook.

“Noi eravamo stati informati dal premier Conte- aggiunge- che il governo italiano non avrebbe accettato in nessun caso la possibilità che ci fosse il Mes tra le possibilità alle quali accedere per affrontare l’emergenza coronavirus. Dal documento di ieri esce fuori, invece, che il Mes, il fondo salva stati per il quale l’Italia per accedere dovrebbe accettare quello che è accaduto in Grecia, è una delle 4 possibili linee di finanziamento per affrontare il coronavirus. Senza condizionalità soltanto per le spese sanitarie”.

