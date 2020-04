FOTO | Coronavirus, in campo migliaia militari dell’Esercito. Ma lo straordinario è pagato ‘a metà’

BOLOGNA – I militari impegnati sui fronti della lotta al coronavirus (ben 7.300 solo quelli che sono stati ‘riorientati’ alla gestione dell’emergenza) effettuano turni che comportano un accumulo straordinario, in media, di 40 ore mensili pro capite. E il Governo ammette che questo stesso conteggio è “probabilmente sottostimato in relazione alle nuove esigenze d’impiego connesse con l’emergenza Covid-19”. Solo che ci sono soldi per pagare solo 21 ore extra. E le altre 19-20 (se non di più?). Per ora il ministero della Difesa dice che, “al momento, “la differenza non retribuita viene compensata attraverso ore di recupero (cui si aggiungono, ovviamente, i recuperi delle festività non godute)”.

Il che però comporta, “oltre ad una complessa programmazione delle assenze dal servizio, un sensibile detrimento dell’efficienza delle unità militari di riferimento”. E’ la risposta che il sottosegretario alla Difesa Guido Calvisi ha dato a Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia, in commissione. Al Governo era stato chiesto se non fosse il caso che il monte ore di straordinario del personale delle Forze armate fosse pari a quello della Polizia di Stato. Infatti, “le Forze di Polizia possono fruire di un tetto massimo di straordinario pagabile superiore”, ha riconosciuto lo stesso sottosegretario. Calvisi ha spiegato a Fdi come stanno le cose, la soluzione del recupero ore, e detto che sulla “necessità di uniformare il monte ore di lavoro straordinario del personale delle Forze armate con quello della Polizia di Stato, il Dicastero ripone massima attenzione”.

