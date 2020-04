Coronavirus, benefattore dona duemila uova di cioccolato ai bambini di Canosa

BARI – Ha deciso di donare 1932 uova di cioccolato per regalare un sorriso ad altrettanti bambini di età compresa tra uno e dieci anni residenti a Canosa di Puglia, nel nord barese. Ha preso carta e penna e ha scritto una lettera fatta recapitare con i dolci a Palazzo di città.

“Una telefonata, un biglietto, un messaggio whatsapp per una notizia che ci ha sorpreso e che ha creato un’ora di scompiglio nella Protezione civile comunale”, racconta il sindaco Roberto Morra che, verificando le scatole, ha appurato la presenza di “966 uova per maschietti e 966 uova per femminucce, suddivise in base alle sorprese”. “Abbiamo estratto dagli uffici dell’anagrafe – riferisce il primo cittadino – tutti i bambini di età compresa fra uno e dieci anni, con relativo indirizzo di residenza e abbiamo organizzato il lavoro. Da questa mattina le associazioni confraternita misericordie e Operatori emergenza radio hanno iniziato la distribuzione delle uova così come richiesto dal nostro benefattore – conclude Morra- Lavoreremo anche a Pasqua e Pasquetta per portare un sorriso ai bambini così come voluto dal nostro generoso concittadino”.