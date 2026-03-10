martedì 10 Marzo 2026

Bus in fiamme in Svizzera: ci sono morti e feriti

È successo a Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Secondo le prime testimonianze, un uomo si sarebbe dato fuoco gettandosi addosso della benzina

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 10-3-2026 ore 23:01Ultimo aggiornamento: 10-3-2026 ore 23:01

ROMA – Almeno sei i morti e cinque i feriti, tre dei quali in condizioni gravi. È questo il primo bilancio di un incendio che ha coinvolto un autobus postale nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Lo ha reso noto la polizia in un punto con la stampa a seguito dell’incidente che è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì. Le immagini arrivate sui social mostrano il mezzo completamente avvolto dalle fiamme e, poi, la sua carcassa completamente spogliata di ogni copertura.

Come riporta il quotidiano svizzero Blick, l’incendio potrebbe essere frutto di un “atto piromane”. Secondo alcuni testimoni, un uomo che si sarebbe dato fuoco provocando l’incendio. Questa persona, come anche spiegato dalla polizia, sarebbe stata vista cospargersi di benzina. “Tuttavia, non possiamo confermarlo”, ha aggiunto la portavoce delle forze dell’ordine. Allo stesso modo, non è chiaro se l’ipotetico autore del gesto sia deceduto tra le fiamme o sia rimasto solo ferito. Le indagini sono in corso e “l’intervento proseguirà sicuramente per tutta la notte”. E, riguardo la possibilità di un attacco terroristico, la polizia ha spiegato: “Non possiamo rilasciare dichiarazioni in merito in questa fase”. 

