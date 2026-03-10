Addio a Luigi Nativi, il giovane tiktoker è morto a soli 18 anni

ROMA – È morto a soli 18 anni Luigi Nativi, giovane tiktoker originario de La Maddalena, in Sardegna. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei social dove il ragazzo era seguito da migliaia di utenti. Nativi era conosciuto soprattutto su TikTok, dove condivideva video della sua vita quotidiana e momenti personali, costruendo negli ultimi anni una community di decine di migliaia follower.

A dare l’annuncio della morte è stata la content creator Alice Mordenti, sua amica e collega sui social, che lo ha ricordato con un messaggio pubblicato su Instagram: “Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare. Ho perso un amico, un fratello, solo a sentire queste parole mi viene un nodo alla gola. Dentro di me ha causato un vuoto che cercherò di colmare con i nostri ricordi più belli. Ti ricordo come una luce immensa, un ragazzo forte che nessuno può toccare”.

La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio online da parte di fan, amici e altri creator, che hanno ricordato Nativi come un ragazzo solare e molto apprezzato nella comunità dei social. Cordoglio anche dalle istituzioni locali. Il sindaco de La Maddalena, Fabio Lai, ha invitato la comunità al rispetto e alla discrezione, sottolineando che in momenti come questi “le parole sono difficili e forse anche insufficienti”.

Al momento non sono state rese note ufficialmente le cause della morte. Le autorità e i familiari hanno chiesto di evitare speculazioni e ricostruzioni non verificate, invitando tutti a mantenere rispetto per il dolore della famiglia e degli amici del giovane creator.