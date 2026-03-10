Perché da giorni è polemica sulle parole di Timothée Chalamet su opera e balletto. Anche i teatri di tutto il mondo gli rispondono

ROMA – Il nome di Timothée Chalamet continua a far parlare in questi giorni e non per le sue capacità attoriali. Il 30enne italo-francese è sotto accusa per alcune sue dichiarazioni fatte in una conversazione con il collega Matthew McConaughey durante un evento di Cnn e Variety. I due hanno lavorato insieme nel 2014 per “Interstellar” di Christopher Nolan. Nella chiacchierata di 11 minuti, il giovane attore – attualmente candidato agli Oscar per il suo ruolo in “Marty Supreme” – si è lasciato andare a un commento spontaneo su Opera e Balletto che è diventato virale nel giro di poche ore e, a distanza di giorni, il polverone attorno alle dichiarazioni non sembra volersi placare.

Cosa ha detto Timothée? “Non voglio lavorare nel balletto o nell’opera dove la regola è mantenere viva questa cosa di cui a nessuno importa più, con tutto il rispetto per le persone che lavorano nel balletto e nell’opera“. Parole che non sono passate inosservate e c’è, persino, chi pensa che l’uscita infelice possa penalizzare l’attore agli Oscar. Si tratta di ipotesi ovviamente.

Ok I did not hear this. This sucks pic.twitter.com/O2ZW26zHrb — Seth Abramovitch (@SethAbramovitch) March 5, 2026

I teatri di tutto il mondo, intanto, hanno risposto sui social alla provocazione, condividendo il proprio punto di vista. Il Metropolitan Opera House di New York, città natale di Chalamet, ha condiviso un video che mostra il lavoro e l’impegno di maestranze e artisti nel portare in scena grandi spettacoli.

Il Teatro alla Scala di Milano pubblica un video di un balletto e scrive: “A qualcuno importa. E se vieni a trovarci, potresti farlo anche tu”.

Sullo stesso tono il post, con video, pubblicato dal Teatro dell’Opera di Roma: “Ciao Timothée, sappiamo che sei un tifoso della Roma ma qualcosa ci dice che dovresti allargare i tuoi orizzonti e venire a trovarci: scopriresti anche altre passioni. Perché sì, l’opera e la danza sono vive, a Roma e in tutto il mondo: perdersele è un vero peccato”.

Più ironico il post del Seattle Opera che, lo scorso weekend, si è persino inventato un codice sconto per poter assistere a Carmen. Il nome del codice, non a caso, è proprio “Timothee”, “per risparmiare il 14% su una selezione di posti”. “Timmy, puoi usarlo anche tu. Ci vediamo all’opera”, scrive il teatro rivolgendosi direttamente a Chalamet.

L’Opéra de Paris ha colto l’occasione per pubblicare uno spezzone di “Nixon in China” dove è in scena un tavolo da ping pong. “Colpo di scena: all’opera esiste anche il ping pong”, si legge nel post. Un riferimento a “Marty Supreme” e al mondo del tennis raccontato nella pellicola.

Il Royal Ballet Opera di Londra ha scritto: “Ogni sera al Royal Opera House, migliaia di persone si riuniscono per il balletto e l’opera. Per la musica. Per la narrazione. Per la pura magia della performance dal vivo. Se vuoi ripensarci, Timothéee, le nostre porte sono aperte”. Alla fine della clip condivisa, poi, si legge ancora: “A noi importa”.

Infine, l’Opera di Zurigo ha messo in scena un video più ironico in cui un dinosauro di “Monster’s Paradise” non prende bene le parole di Chalamet e, dopo aver visto il video, imbratta una foto dell’attore.

Su TikTok è, invece, diventata virale la risposta di Doja Cat che, in un video poi rimosso, difendeva opera e balletto, sostenendo la tradizione centenaria delle due arti. In un successivo video, la rapper spiega il motivo della rimozione: ovvero il non sentirsi completamente sincera per il fatto di non saperne molto di opera o balletto