martedì 10 Marzo 2026

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo tour negli stadi. Date, città e biglietti: tutto quello che c’è da sapere

La band aveva spoilerato la notizia con un video social a cui ha preso parte anche il comico Andrea Pisani

Data pubblicazione: 10-3-2026 ore 15:23Ultimo aggiornamento: 10-3-2026 ore 15:23

Foto di Claudia Mazza

ROMA – Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live insieme al comico Andrea Pisani, la band annuncia oggi un il tour che li porterà nei principali stadi italiani – per la terza volta- nel 2027. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. 

PINGUINI TATTICI NUCLEARI – TOUR STADI 2027, LE DATE

Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Per quanto riguarda la data e la venue di Napoli verranno comunicate informazioni a breve. Altre sorprese verranno ancora annunciate nei prossimi mesi. 

04 giugno 2027 – Bibione 
08 giugno 2027 – Bologna 
12 giugno 2027 – Torino 
17 giugno 2027 – Milano 
21 giugno 2027 – Padova 
24 giugno 2027 – Bari 

TBC – Napoli 
03 luglio 2027 – Messina 
08 luglio 2027 – Roma 

Questo annuncio arriva dopo un successo grandioso della band che, non solo ha registrato con “Hello World – Tour Stadi 2025″, 9 date sold out e oltre 420 mila biglietti venduti, ottenendo una definitiva consacrazione firmando uno spettacolo capace di ridefinire i confini delle produzioni nazionali per concept, impatto visivo e dimensione internazionale, ma ha anche dominato il panorama musicale italiano avendo all’attivo 86 Platini e 11 ori e confermando i Pinguini Tattici Nucleari come unica band nella TOP10 delle classifiche annuali del 2025 con l’album “Hello World” e con 4 singoli in top 100. 

Nel 2025 i Pinguini sono stati fra gli artisti con più album contemporaneamente in classifica settimanale, con fino a 5 album presenti nella Top 100 nella stessa settimana (record condiviso con Marracash, Sfera Ebbasta e Tony Boy). 

Leggi anche

Lino Guanciale è Mario Tobino ne ‘Le libere donne’. Le anticipazioni della prima serata

di Serena Tropea

Fabrizio Biggio si commuove: “Ero nel dimenticatoio. Fiorello ha creduto in me”. Lui lo fa interpretare da Favino

di Giusy Mercadante

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»