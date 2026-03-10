martedì 10 Marzo 2026

Si è suicidato in ospedale l’aggressore della donna sul bus a Napoli: era ricoverato in Psichiatria

L'uomo, che era stato arrestato dopo l'aggressione della settimana scorsa, risultava già in cura da tempo per problemi psichici

Data pubblicazione: 10-3-2026 ore 10:45

NAPOLI – Si è suicidato in ospedale, dove era ricoverato nel reparto di psichiatria, il 39enne che lo scorso giovedì a Napoli aveva accoltellato su un bus di linea una avvocata 32enne. Antonio Meglio si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo. Era ricoverato all’ospedale di San Giovanni Bosco, dove era piantanato.

L’uomo era stato fermato dai carabinieri dopo l’aggressione ed arrestato con le accuse di lesioni gravi e sequestro di persona, era risultato già in cura per problemi psichiatrici.

