Si è suicidato in ospedale l’aggressore della donna sul bus a Napoli: era ricoverato in Psichiatria

NAPOLI – Si è suicidato in ospedale, dove era ricoverato nel reparto di psichiatria, il 39enne che lo scorso giovedì a Napoli aveva accoltellato su un bus di linea una avvocata 32enne. Antonio Meglio si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo. Era ricoverato all’ospedale di San Giovanni Bosco, dove era piantanato.

L’uomo era stato fermato dai carabinieri dopo l’aggressione ed arrestato con le accuse di lesioni gravi e sequestro di persona, era risultato già in cura per problemi psichiatrici.

LEGGI ANCHE: VIDEO| Napoli, accoltellata su un bus da un 39enne in cura per problemi psichici. L’Ordine degli Avvocati: “Violenza cieca, fatto gravissimo”

(Foto dal sito della Regione Campania)