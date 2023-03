Filippo Volandri testimonial su TikTok della campagna Aimo sul cheratocono

ROMA – Per la prima volta in Italia sbarca su TikTok una campagna di sensibilizzazione sulle patologie oculari. Per tutto il mese di marzo AIMO (Associazione Italiana Medici Oculisti) lancia infatti una campagna per sottolineare l’importanza della diagnosi precoce del cheratocono, una malattia rara che colpisce soprattutto adolescenti e giovani adulti.

VOLANDRI SU TIKTOK PER LA CAMPAGNA AIMO

L’iniziativa, al via oggi, si svolgerà sul social network preferito dagli adolescenti, grazie alla partecipazione di Filippo Volandri, Capitano di Coppa Davis, che si è reso disponibile a diventare testimonial dell’iniziativa. “L’obiettivo dell’iniziativa – spiegano gli oculisti di AIMO – è quello di sensibilizzare giovani e giovanissimi sull’importanza della diagnosi precoce del cheratocono e della prevenzione della sua evoluzione attraverso un video informativo che verrà diffuso su TikTok e che avrà come target adolescenti e ragazzi di entrambi i sessi, con età tra i 12 e i 18 anni”.

COSA È IL CHERATOCONO

Il cheratocono è una patologia oculare che colpisce la cornea, la parte trasparente dell’occhio, causando una progressiva deformazione e l’assottigliamento della cornea stessa. La malattia può portare a una riduzione della qualità e della quantità della vista, con conseguenze sulla vita quotidiana degli individui che ne sono affetti.

Il cheratocono colpisce soprattutto adolescenti e giovani adulti, ma spesso viene diagnosticato solo in fase avanzata, quando il trattamento risulta più difficile e meno efficace. Per questo motivo, è importante sensibilizzare i giovani sull’importanza di una diagnosi precoce e di un trattamento tempestivo.