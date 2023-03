Papa Francesco: “Siamo in una guerra mondiale, in campo interessi di vari imperi”

ROMA – “Siamo in una guerra mondiale. È cominciata in pezzetti e adesso nessuno può dire che non sia mondiale, perché le grandi potenze sono tutte invischiate. E il campo di battaglia è l’Ucraina. Lì lottano tutti”. Lo ha dichiarato Papa Francesco, in una intervista in esclusiva per la Radio svizzera italiana (Rsi), che anticipa così alcune sue dichiarazione rese in occasione dell’approssimarsi del decimo anniversario del suo pontificato.

Secondo Rsi il Papa si è detto a conoscenza del fatto che il presidente russo Vladimir Putin vorrebbe incontrarlo, ma in ballo ci sono “interessi imperiali, non solo dell’impero russo, ma anche di altre parti”. L’intervista andrà in onda domenica 12 marzo alle 20:40 su LA 1 e sarà disponibile da quella sera su www.rsi.ch e nel Play Rsi.