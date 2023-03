Recuperata un’altra vittima del naufragio di Cutro: è un bambino di 5 anni

REGGIO CALABRIA – Sale a 73 il conto delle vittime del naufragio di migranti avvenuto a Steccato di Cutro (Crotone) lo scorso 26 febbraio. Questa mattina è stato individuato in acqua il corpo di un bambino, dell’età approssimativa di 5 anni. A scoprirlo una squadra dei vigili del fuoco impegnata sulle ricerche in spiaggia, che ha avvistato i soccorritori acquatici per il recupero della salma. La notizia arriva il giorno dopo il Consiglio dei ministri che si è tenuto a Cutro, nel quale sono state disposte pene più dure per i trafficanti di esseri umani.

LEGGI ANCHE: Migranti, è lotta agli scafisti: tutte le norme del decreto approvato a Cutro

Meloni contestata a Cutro, ma davanti al municipio c’è chi le grida ‘Brava’ L’appello del sindaco di Cutro al Pd di Crotone: “Basta polemiche”