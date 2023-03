A Brescia lo striscione shock del Blocco studentesco: “La Resistenza è una cagata”

ROMA -“La Resistenza è una cagata pazzesca”. La frase shock è stata scritta da Blocco studentesco su uno striscione appeso davanti all‘Istituto Andrea Mantegna di Brescia, dove questa mattina è in programma un convegno promosso dalla Commissione scuola Anpi – Brescia intitolato ‘Dalla scuola uno sguardo internazionale su memoria, democrazia e Antifascismo’. La denuncia arriva direttamente dalla pagina Facebook dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia. “Si tratta dei soliti abitanti dei bassifondi della civiltà incapaci di argomenti e coraggio. Andiamo avanti con il nostro quotidiano lavoro di memoria attiva tra i giovani”, scrive l’Anp nazionale.

Anche Tomaso Montanari, su Twitter, ha denunciato l’episodio. “Oggi a Brescia, per ascoltare e parlare con 6 scuole. Questa l’accoglienza di Blocco Studentesco, Casa Pound- ha scritto- I camerati della presidente del Consiglio. Ma no, non sono fascisti”.