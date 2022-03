Sala: “Ridaremo le opere all’Ermitage, chieste anche alla Francia”

di Nicolò Rubeis

MILANO – “È chiaro che avrei preferito che avessero lasciato le opere almeno fino alla fine delle mostre che sono in corso. Invece da quello che so chiedono di venirle a ritirare loro e di occuparsi loro del trasporto. Io non posso che stare a quello che dice il governo, cioè che è roba loro e va restituita“. A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riferendosi alla richiesta che l’Ermitage di San Pietroburgo, in Russia, ha rivolto alla città per riavere le opere prestate a Palazzo Reale e alle Gallerie d’Italia. “Da quello che mi risulta- chiude Sala- é una richiesta che è già arrivata anche in Francia”.

LEGGI ANCHE: Ermitage richiede le opere prestate a Milano, Franceschini: “Devono essere restituite”