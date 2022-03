A Ferrara domenica torna ‘La Furiosa’, si pedala su bici d’epoca

FERRARA – Tutto è pronto, a Ferrara, per la sesta edizione della ciclostorica ‘La furiosa’, nata nel 2016 in occasione del 500esimo anniversario della pubblicazione dell”Orlando furioso’ di Ludovico Ariosto. La manifestazione si terrà domenica, con partenza da piazza Trento e Trieste, e vedrà i partecipanti, chiamati scherzosamente ‘furiosi’, “sfidare le strade, e soprattutto il vento, in sella a biciclette d’altri tempi”. Si manterranno, annunciano gli organizzatori, “i tre filoni che contraddistinguevano l’opera dell’Ariosto, ovviamente reinterpretandoli: l”amore’ per la bicicletta e lo stare in compagnia, la ‘guerra’ contro la fatica di dover pedalare per 69 chilometri su strade bianche e probabilmente controvento, e il ‘motivo economiastico’, celebrando le delizie degli estensi e soprattutto i piatti tipici ferraresi”.

I PIÙ ANTICHI MEZZI IN GARA SONO DI INIZIO 900

Tutti i partecipanti avranno una bicicletta ‘d’epoca’, vale a dire un mezzo datato tra i primi del ‘900 e il 1987. Il weekend inizierà sabato con l’apertura della segreteria in via Borgo dei Leoni 28, nel Palazzo Naselli Crispi, dove dalle 14 alle 18 i ‘furiosi’ potranno ritirare il pacco gara e il numero da apporre sulla maglia e sulla bicicletta. Domenica mattina la segreteria sarà aperta dalle 7 alle 8 per gli ultimi ritardatari, e alle 9 è prevista la partenza.

IL PERCORSO

Il percorso rimane quello dello scorso anno ed è circolare: si uscirà dalla città sotto le mura, per poi dirigersi verso Focomorto e Fossalta, dove si arriverà attraversando la strada bianca via dell’Ansa. Superata Tamara e sfiorando Copparo, ci si dirigerà poi verso la Pieve di San Venanzio, costruita nel 1344. Da lì si farà rotta verso Ro e si proseguirà sull’argine del Po, dove si percorrerà la famosa ciclabile Destra Po per poi tornare al punto di partenza, vale a dire piazza Trento e Trieste. Non mancheranno, infine, le iniziative collaterali. Sabato e domenica, dalle 9.30 alle 18, ci saranno infatti, sempre in piazza Trento e Trieste, “una gimkana dove i bambini potranno imparare a pedalare in sicurezza, divertendosi tra birilli ed ostacoli, e un’area expo ‘vintage’ con esposizione di biciclette ed abbigliamento d’epoca.