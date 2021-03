Covid, 22.409 nuovi casi e 332 decessi. Aumenta la pressione sugli ospedali

ROMA – In Italia nelle ultime ventiquattro ore sono stati individuati 22.409 nuovi casi da coronavirus a fronte di 361.040 tamponi effettuati per un tasso di positivita’ del 6,2%. Ieri i nuovi casi erano stati 19.749 con 345.336 tamponi, con un tasso di positivita’ del 5,7%. I decessi nelle ultime 24 ore sono 332, in calo rispetto ai 376 di ieri. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia sono 100.811.

Prosegue l’aumento dei pazienti ricoverati negli ospedali: il saldo tra ingressi e uscite dalle terapie intensive fa segnare un +71, con 253 ingressi giornalieri ed un totale di 2.827 ricoverati. Nei reparti ordinari, invece, i pazienti ricoverati aumentano di 489 unità, per un totale di 22.882 pazienti.