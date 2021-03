Dottoranda di Ca’ Foscari dona il suo vaccino a 94enne immunodepressa

VENEZIA – La dottoranda in studi sull’Asia e sull’Africa all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Rossella Roncati, originaria di Legnago, in provincia di Verona, vuole cedere il vaccino anti-Covid a cui ha diritto in quanto categoria a rischio professionale alla signora Maria Michela Caputo, 94enne romana non vedente ed immunodepressa. “Lei ha più bisogno di me ora, io posso aspettare un’altra chiamata”, spiega Roncati, che si è attivata per chiedere se fosse possibile donare la sua dose contattando l’associazione GiustItalia. “Ci ha chiesto se avessimo il nominativo di qualche soggetto fragile in attesa a cui potesse donare la sua dose”, spiega Luigi De Rossi, legale rappresentante di GiustItalia. “Abbiamo individuato la signora Caputo, e l’abbiamo segnalata a Roncati, che ha approvato”. Dopodiché “abbiamo scritto a Regione Veneto, Regione Lazio e ministero della Salute per chiedere di avallare la donazione”. Il problema è che “al momento manca una normativa in merito alla donazione dei vaccini, perché finora fortunatamente non ce n’era mai stato bisogno”, conclude De Rossi parlando alla ‘Dire’.

