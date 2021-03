La promessa della Nba Nico Mannion ambasciatore del Parmigiano Reggiano negli Usa

REGGIO EMILIA – Il cestista italo-americano Nico Mannion, astro nascente della Nba della West Coast, è il nuovo volto del Parmigiano Reggiano negli Stati Uniti. Dopo la partnership con la giovane promessa del tennis Jannik Sinner, il Consorzio del Parmigiano riconferma quindi l’investimento nel mondo dello sport e dei giovani per sottolineare le caratteristiche del “re dei formaggi” che lo rendono fondamentale nella dieta di tutti e in particolare degli sportivi, che vi trovano una carica di energia totalmente naturale.

Niccolò “Nico” Mannion, nato nel 2001 a Siena, è figlio d’arte: il padre, Pace Mannion, è un ex cestista statunitense con una lunga carriera tra la Nba e la Serie A italiana, mentre la madre, Gaia Bianchi, è un ex pallavolista di Guidonia. “Da fiero italiano, sono onorato di diventare ambasciatore di un brand come il Parmigiano Reggiano, vera icona del Made in Italy. Ne sono un consumatore fedele da quando sono piccolo e sono felice di aggiungere un sapore di casa alla mia routine pre e post-partita”, commenta Mannion. “Siamo orgogliosi di avere in squadra un talento come lui. Da sempre il Parmigiano Reggiano è a fianco degli sportivi con la sua naturale carica di energia per supportare e promuovere valori come il rispetto, lo spirito di sacrificio e la genuinità”, aggiunge il presidente del Consorzio di tutela, Nicola Bertinelli.

