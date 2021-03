Tg Cinema, edizione del 10 marzo 2021

BAFTA 2021, L’ITALIA CANDIDATA CON ‘PINOCCHIO’ DI GARRONE

Tutto è pronto per l’edizione 2021 dei British Academy Film Award. Le statuette degli ‘Oscar inglesi’ saranno consegnate l’11 aprile in occasione di una cerimonia senza pubblico. Tra le nomination spunta l’Italia con ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone candidato nella categoria Miglior trucco e acconciatura. Nessuna candidatura per ‘Io Sì (Seen)’ di Laura Pausini, vincitrice di un Golden Globe come Miglior canzone originale per il film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren. ‘Nomadland’ di Chloé Zhao e ‘Rocks’ di Sarah Gavron guidano le nomination con 7 candidature ciascuno. A seguire con 6 ci sono ‘The Father’, ‘Mank’, ‘Minari’ e ‘Promising Young Woman’.

PRIMO CIAK PER ‘LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2’ CON MONICA BELLUCCI

Monica Bellucci torna sul grande schermo. E lo fa ne ‘La Befana vien di notte 2 – Le origini’, il prequel della commedia ‘La Befana vien di notte’, prodotta e distribuita da Lucky Red nel 2018. Scritto da Nicola Guaglianone e Menotti e diretto da Paola Randi, il film – le cui riprese sono appena iniziate – vede l’influencer Zoe Massenti interpretare una ragazzina di strada sempre a caccia di guai. Un giorno incrocia la strada di un terribile Barone, interpretato da Fabio De Luigi, e del suo fidato Marmotta, interpretato da Herbert Ballerina. E’ l’intervento della dolce e potente strega Dolores, interpretata dalla Bellucci, a salvare la protagonista. Nel cast anche Alessandro Haber e Corrado Guzzanti.

‘MINIONS 2’, RINVIATA L’USCITA AL PROSSIMO ANNO

Con le sale ancora chiuse e la situazione di incertezza Universal Pictures ha deciso di rinviare al 2022 l’uscita di ‘Minions: The Rise of Gru’. Il film d’animazione, inizialmente atteso il 2 luglio 2021, debutterà l’1 luglio 2022. La pellicola, spin-off e prequel del franchise iniziato con ‘Cattivissimo me’, segue le vicende di un Gru adolescente che, insieme a Bob, Stuart, Kevin e gli altri Minions, decide di entrare a far parte dei Malvagi 6, un gruppo di cattivi che è alla ricerca di un nuovo membro. Per entrare nel loro gruppo, Gru ruba loro un diamante. Da qui accadranno una serie di rocambolesche avventure. Il personaggio di Gru sarà doppiato ancora una volta nella versione orginale da Steve Carell.

‘CON TUTTO IL CUORE’, FINITE LE RIPRESE DEL FILM DI SALEMME

Vincenzo Salemme ha finito le riprese di ‘Con tutto il cuore’, tratto dalla sua omonima opera teatrale, che vede come protagonisti principali Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio e la partecipazione di Maurizio Casagrande. Medusa Film, che distribuirà la pellicola al cinema in autunno, ha rilasciato un video speciale in cui il cast fa un simpatico saluto per celebrare l’ultimo ciak.