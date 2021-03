Nardella: “Le misure vanno rinforzate, ok interventi sul weekend”

FIRENZE – “Intervenire sui weekend può essere una misura. Dobbiamo essere bravi a non inseguire il virus, ma a prevenirlo, quindi capire la dinamica del contagio e intervenire tempestivamente informando i cittadini”. Lo sottolinea il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenendo a Rai News 24. Le misure anti Covid “al momento sono abbastanza efficaci, ma possono essere rinforzate, soprattutto se vogliamo, come io credo, preservare la scuola”. Prima delle chiusura delle classi, infatti, “ci sono molte altre limitazioni da applicare”. E qui il primo cittadino torna sull’ordinanza “che firmerò oggi stesso, dopo il Cosp”, con cui stopperà la vendita, l’asporto e il consumo di alcol dalle 16 al coprifuoco il venerdì, il sabato e la domenica.

Resta alta, infine, la pressione sugli ospedali del capoluogo regionale: “Il contagio cresce in modo preoccupante nelle province limitrofe e gli ospedali dell’area fiorentina, che giustamente devono accogliere pazienti un po’ da tutta la Toscana centrale, sono molto sotto pressione”. Per i pazienti Covid “siamo vicini ad occupare quasi la metà dei circa 1.800 posti letto disponibili” in città.

