Brogli elettorali a Reggio Calabria, Minicuci: “Sindaco si dimetta”

REGGIO CALABRIA – “Abbiamo scelto la piazza di fronte il Comune per chiedere il rispetto della democrazia, intesa come rispetto di ogni voto. Siamo già andati dal sindaco a chiedere, per il bene della città, di fare un passo indietro, di dimettersi così eviteremo un commissariamento che potrà essere anche lungo”. Così il consigliere comunale di Reggio Calabria Antonino Minicuci, già candidato sindaco del centrodestra manifestando insieme agli altri colleghi dell’opposizione in merito ai presunti brogli alle elezioni comunali. “Potremmo tornare al voto nella prima tornata utile, tra settembre e ottobre – ha aggiunto Minicuci – è palese che la votazione non è stata regolare, la giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che anche per pochi voti si annulla e si va a nuove elezioni”.



