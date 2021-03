Covid, Crisanti: “Bloccare la mobilità e vaccinare sono le uniche soluzioni”

ROMA – “Purtroppo il virus non lascia spazio a soluzioni creative, ci sono due cose da fare: bloccare possibilità del virus di trasmettersi, con misure di distanziamento e blocco della mobilità, e vaccinare quante più persone possibili. Non ci sono altre soluzioni in questo momento”. Queste le parole di Andrea Crisanti, virologo e direttore di microbiologia all’Università di Padova, intervenuto a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24.

Misure che, secondo Crisanti, sono utili anche per contrastare le varianti del virus: “Le precauzioni non cambiano, ma con la variante inglese non sono ammesse piccole sottovalutazioni o errori: l’infettività è molto più alta. Basta un piccolo sbaglio per essere infettato. Anche per questo, spiega il professore di microbiologia, il Cts ha proposto di diminuire la mobilità nelle zone gialle, del resto la variante si sposta con noi“.