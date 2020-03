Tg Musica, edizione del 10 marzo 2020

– CORONAVIRUS, #IORESTOACASA, GLI ARTISTI ITALIANI LANCIANO L’APPELLO AI FAN

#Iorestoacasa, e’ questo l’hashtag che in questi giorni sta girando su tutti i social. Rimanere a casa per evitare l’espandersi del contagio da Coronavirus. In un’Italia che si ferma in tutti i suoi settori, sono gli artisti nostrani a chiedere ai fan di seguire le direttive del governo e limitare le uscite. Tra i primi a rilanciare l’iniziativa Giuliano Sangiorgi. Il cantautore dei Negramaro ha scritto un inedito per invogliare i fan a essere prudenti. Tiziano Ferro ha accettato di cantare brani a richiesta per i suoi followers per tener loro compagnia. A chiedere prudenza, tra gli altri, anche Emma Marrone, Nek, Diodato, Brunori Sas, Laura Pausini e Ligabue;

– FRANCESCA MICHIELIN: FUORI IL DISCO, ‘FEAT – STATO DI NATURA’

Francesca Michielin torna con il suo quarto disco di inediti. Si tratta di ‘Feat – Stato di natura’, disponibile per Sony Music su tutte le piattaforme e negli store fisici dal 13 marzo. Undici le tracce nella tracklist e undici featuring come si evince gia’ dal titolo. Sono tanti i colleghi che la cantante ha deciso di coinvolgere nel progetto. C’e’ Charlie Charles che ha collaborato nel singolo di debutto ‘Cheyenne’ e ci sono, tra gli altri, Fabri Fibra, Coma Cose, Shiva e Maneskin. Il risultato e’ un lavoro dalle sonorita’ diverse che rappresentano le tante anime musicali di Francesca;

– CARL BRAVE TORNA CON IL SINGOLO ‘REGINA COELI’

Carl Brave e’ su tutte le piattaforme con ‘Regina Coeli’ Il brano, disponibile da oggi, e’ il secondo inedito del 2020 del cantautore romano. Il 30enne aveva, infatti, pubblicato lo scorso 22 gennaio “Che poi”. Entrambi i pezzi anticipano il nuovo capitolo musicale dell’artista che culminera’ con la pubblicazione di un album, il secondo della carriera da solista di Brave. Nel 2018, dopo il sodalizio con Franco126, Carl ha debuttato con il disco ‘Notti Brave’. Nello stesso anno l’uscita dell’EP ‘Notti Brave (After)’, seguito del primo lavoro contenete la hit ‘Posso’ featuring Max Gazze’;

– BUON COMPLEANNO LIGABUE: 60 ANNI DI ROCK E SUCCESSI

Luciano Ligabue taglia il traguardo dei 60 anni. Il rocker festeggia il 13 marzo un compleanno che sa gia’ di evento. Il 12 settembre il cantautore torna a Campovolo con lo show ’30 anni in un giorno’ per celebrare il compleanno e l’anniversario di carriera. Meta’ della sua vita, infatti, Ligabue l’ha passata sui palchi di tutta Italia e non solo. Le sue canzoni sono diventate successi impressi nella memoria di tutti. Icona del rock, Ligabue non intende fermarsi. Partira’ il 23 aprile da Amsterdam con il suo “Europe tour 2020”, per poi passare da Londra, Parigi, Bruxelles, Monaco di Baviera, Stoccarda e Barcellona. Biglietti e dettagli sono disponibili sul sito ligabue.com.