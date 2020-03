VIDEO | A Roma ‘TuttiaCasa’, l’appello dei capigruppo del Campidoglio

ROMA – Nel primo giorno in cui l’Italia si ritrova interamente ‘zona rossa’, in piena emergenza sanitaria per il Covid-19, l’Agenzia Dire ha chiesto al presidente e ai capigruppo dell’Assemblea capitolina di rivolgere un video-appello a tutti i cittadini, romani e non, per il rispetto delle prescrizioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Protezione civile. Nel video i messaggi di Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea e dei capigruppo Giuliano Pacetti (M5S), Giulio Pelonzi (Pd), Maurizio Politi (Lega), Andrea De Priamo (Fdi), Stefano Fassina (Sinistra X Roma), Svetlana Celli (Roma Torna Roma) e Cristina Grancio (Gruppo misto). Tanti appelli, una sola parola d’ordine: #iorestoacasa.