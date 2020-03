Coronavirus, in Calabria 13 persone positive al test

REGGIO CALABRIA – In Calabria ad oggi sono effettuati 239 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 13, quelle negative sono 226. Lo comunica un bollettino ufficiale emanato dalla Regione Calabria che ha stabilito di informare l’opinione pubblica ogni giorno alle 18:00.

Territorialmente, i casi positivi in Calabria sono così distribuiti: Catanzaro: 3 in reparto; Cosenza: 3 in reparto, 2 in rianimazione, 1 guarito; Reggio Calabria: 2 in reparto, 1 guarito; Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare.

I soggetti in isolamento domiciliare sono 908, così distribuiti: Cosenza: 300 (asintomatici); Crotone: 45 (asintomatici); Catanzaro: 257 asintomatici e 4 sintomatici; Vibo Valentia: 140 asintomatici e 12 sintomatici; Reggio Calabria: 140 asintomatici e 10 sintomatici.

3450 sono le persone arrivate in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, e che si sono registrate al sito della Regione Calabria.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, sale il conto delle vittime: 168 nuovi decessi, 631 in totale. 8.514 i positivi