VIDEO | Coronavirus, arrivano i videoclip per spiegare ai bambini cosa sta succedendo

BOLOGNA – Mamma e papà sono a casa (e lavorano), le scuole sono chiuse, le gite non si possono fare, non si va al cinema. Volenti o nolenti, tutti i bambini alla lunga si accorgeranno che nella quotidianità sono cambiate molte cose in questo momento. E magari avranno sentito parlare i genitori di questo ‘virus’ che sta creando tanti problemi. Ecco allora una serie di videoclip a episodi per trovare una risposta alle principali domande che si pongono i bambini sul coronavirus. Si chiama ‘Corona4kids, il virus sotto la lente‘ ed è un open space digitale per spiegare con linguaggio semplice e chiaro il Covid19 ai più piccoli.

Ad avere l’idea di realizzarlo è stata La Lumaca, tra i principali player nazionali nell’educazione ambientale: in una nota spiega che ha sentito il dovere di realizzare questi brevi video per i milioni di alunni che si sono ritrovati a casa da scuola, dall’oggi al domani, spesso senza un perché. Qui c’è qualche spiegazione al perché si sono così tanto modificate le abitudini di vita.

