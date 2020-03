VIDEO | Coronavirus, appello Cancelleri: “Calma, non c’è emergenza rifornimenti”

“BASTA POLEMICHE, BENE CONFRONTO CON OPPOSIZIONI”

“Il presidente del Consiglio Conte sta gestendo questo passaggio in modo intelligente, è un problema di tutte le forze politiche ed è giusto ascoltare le forze di opposizione che possono portare contributi”. Lo dice Giancarlo Cancelleri, viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture in una intervista via Skype con l’agenzia Dire. “Mi è spiaciuto- aggiunge- vedere i leader dell’opposizione scatenarsi contro il governo, spero che abbiamo compreso che i cittadini non gradiscono queste posizioni”. Insomma per il rappresentante del governo penstastellato “ora non servono inutili polemiche, non è questo il momento, ora bisogna comunicare in modo univoco le soluzioni per il Paese”.