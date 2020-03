VIDEO | Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Il ‘contatto stretto’ è sotto i 2 metri”

ROMA – Che cosa si intende per ‘contatto stretto‘ in questi giorni di Coronavirus? Lo spiega il virologo Fabrizio Pregliasco, dell’Università Statale di Milano e direttore scientifico dell’Irccs ‘Galeazzi’, nel video diffuso dal consiglio regionale della Lombardia. “Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID -19 (Coronavirus), una persona che ha avuto contatto diretto, faccia a faccia, con un caso di COVID-19 a distanza minore di due metri e di durata maggiore a 15 minuti- dichiara Pregliasco nel video- Un operatore o un’altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso di CODIV-19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID- 19 senza l’impiego di dispositivi di protezione individuale idonei”.