Coronavirus, riviato ad ottobre il DIG.eat 2020 di Milano

ROMA – “A seguito dell’emergenza sanitaria ancora in corso, Anorc ha deciso di rinviare la programmazione della XIII edizione del DIG.eat, prevista il 28 maggio a Milano, a giovedi’ 1 ottobre, sempre presso la Sala Conferenze Banco BPM”. Con questa nota l’Associazione Nazionale degli Operatori Responsabili della Conservazione dei dati rende ufficiale lo slittamento dell’evento nazionale previsto nel capoluogo lombardo.

Il programma del DIG.eat restera’ invariato e le iscrizioni gia’ effettuate resteranno valide per l’appuntamento in ottobre. “ANORC- continua la nota- sara’ tuttavia presente in occasione della Digital Week milanese con un DIG.eat on tour, un nuovo appuntamento organizzato in collaborazione con Clusit durante la XII edizione del Clusit Security Summit (https://clusit.it/event/milano-security-summit-2020/). In questa occasione proporremo pertanto uno degli appuntamenti territoriali della rassegna dei DIG.eat on tour, dal titolo ‘La custodia dei dati negli archivi digitali: i modelli da sviluppare e le competenze da possedere’ in programma il prossimo 28 maggio 2020 dalle 14.30 alle 16″.