martedì 10 Febbraio 2026

Nordio: “La magistratura ha invaso parte del territorio”

"L'obbligatorietà dell'azione penale è diventata arbitraria, pur essendo obbligatoria"

di Teresa CorsaroData pubblicazione: 10-2-2026 ore 22:26Ultimo aggiornamento: 10-2-2026 ore 22:26

ROMA – “Avendo la magistratura invaso parte del territorio bisogna riportare alla fisiologia ordinaria la divisione dei poteri”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio a ‘Il cavallo e la Torre’, su Raitre, citando Giuliano Vassalli: “Grande eroe della Resistenza disse che la politica subisce una sovranità limitata dalle pressioni della magistratura, lo stesso concetto cinque anni fa lo ha ribadito anche Luciano Violante, che certo non è nella nostra parte”.

“L’obbligatorietà dell’azione penale è diventata arbitraria, pur essendo obbligatoria. Essendoci molti processi da gestire, ogni pm sceglie come gli pare. Bisognerebbe dare una direttiva omogenea perché nell’ambito dell’obbligatorietà dell’azione penale ci siano delle prelazioni e non possono darle i procuratori della Repubblica, altrimenti avremmo una Repubblica delle procure. L’idea di D’Alema e della bicamerale era che la direttiva la desse il Parlamento. Secondo me potrebbe darla un organismo congiunto, potrebbe anche essere lo stesso Consiglio superiore della magistratura”.

Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a ‘Il cavallo e la Torre”, su Raitre.
Quanto alle critiche alla riforma sul pm che finirebbe per diventare un superpoliziotto, il ministro Nordio le bolla come “pura esercitazione verbale, non significa niente. Già ora il pm dispone della polizia giudiziaria”.
Il ministro ha anche smentito l’ipotesi che venga ripristinata l’immunità parlamentare: “Non è nei nostri programmi”.

Leggi anche

VIDEO | “Avanguardisti e futuristi”, l’imboscata dei tre vannacciani agli ex compagni della Lega

di Antonio Bravetti

Inaugurato il Progetto Africa, Sna formerà 1.320 dirigenti e alti funzionari

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»