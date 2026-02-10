martedì 10 Febbraio 2026

Mancano 12 giorni alla fine delle Olimpiadi e il medagliere azzurro è già da record

Gli 11 podi parziali hanno già eguagliato quelli di Torino 2006, l'edizione invernale più ricca tra quelle ospitate nel nostro Paese

Data pubblicazione: 10-2-2026 ore 21:32Ultimo aggiornamento: 10-2-2026 ore 21:32

ROMA – Due ori, due argenti e sette bronzi. Il medagliere dell’Italia Team, dopo quattro giorni di gare a Milano Cortina 2026, assume una speciale valenza statistica: gli 11 podi parziali, infatti, hanno già eguagliato il numero complessivo di quelli ottenuti 20 anni fa a Torino 2006, fino a oggi l’edizione invernale più munifica tra quelle ospitate nel nostro Paese.

Un altro primato dopo quello fatto registrare domenica scorsa, grazie alle 6 medaglie in un giorno, record storico di tutti i tempi per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali. Al momento Milano Cortina è già la quinta edizione della storia dopo Lillehammer 1994, Pechino 2022, Salt Lake City 2002 e Albertville 1992. Ma mancano ancora 12 giorni di gara…

