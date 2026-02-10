martedì 10 Febbraio 2026

Per i migranti all’Europa piace sempre di più il modello Albania italiano

Il Parlamento europeo ha approvato una serie di modifiche che porta l’Unione un passo più vicina alla creazione dei centri offshore

10-2-2026

ROMA – L’Europa accelera sulla linea dura sui migranti. E lo fa con un’inedita convergenza tra centrodestra e destra radicale che porta l’Unione un passo più vicina alla creazione di centri offshore per migranti e richiedenti asilo. Il Parlamento europeo ha approvato una serie di modifiche che ampliano in modo significativo i poteri degli Stati membri nelle espulsioni. In concreto, chi presenta domanda di asilo potrà essere rimpatriato in un Paese extra-UE anche solo attraversato durante il viaggio, o addirittura in uno Stato con cui non ha alcun legame, purché esista un accordo bilaterale tra il governo europeo interessato e il Paese di destinazione.

Le nuove regole, attese in vigore da giugno, di fatto legittimano intese già controverse: l’accordo Italia-Albania per il trasferimento dei migranti e quello tra Paesi Bassi e Uganda per l’espulsione di richiedenti asilo respinti. Parallelamente, Strasburgo ha dato il via libera alla creazione di una lista europea di “Paesi terzi sicuri”. Chi proviene da questi Stati sarà sottoposto a procedure accelerate e avrà maggiori ostacoli nell’ottenere protezione internazionale. Nell’elenco figurano tutti i candidati all’adesione all’UE — tra cui Georgia e Turchia — oltre a Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia.

