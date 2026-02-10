VIDEO | Ha vinto il bronzo e poi ha confessato un tradimento in tv. In lacrime

ROMA – Bronzo e rimpianto. Lacrime norvegesi. Sturla Holm Laegreid (uno dei migliori biatleti del mondo) ha vinto il bronzo olimpico nella gara maschile di biathlon sui 20 km, poi è andato davanti alle telecamere di una tv norvegese e ha confessato, in lacrime, un tradimento amoroso.

“C’è qualcosa che voglio condividere con qualcuno che potrebbe non essere presente oggi – ha detto ai microfoni dell’emittente NRK – Sei mesi fa ho incontrato l’amore della mia vita. La persona più bella e gentile del mondo. Tre mesi fa ho commesso l’errore più grande della mia vita e l’ho tradita, e gliel’ho detto una settimana fa. Questa è stata la settimana peggiore della mia vita”.



“Ho vinto la medaglia d’oro nella vita, e sono sicuro che ci saranno molte persone che la vedranno diversamente, ma io ho occhi solo per lei. Lo sport è arrivato al secondo posto in questi ultimi giorni. Sì, vorrei poter condividere questo con lei”.



“Cerco di essere un buon esempio e ho fatto una cosa stupida. Ho ricevuto un bel video dal club a casa e l’ho usato come motivazione oggi. Come ho detto, voglio essere un buon esempio, ma devo ammettere quando sbaglio qualcosa. Devi ammettere quando fai qualcosa che non sopporti e ferisci qualcuno che ami così tanto”.



“Non voglio rivelare chi è. Ha avuto abbastanza problemi dopo la scorsa settimana, ma spero che ci sia luce alla fine del tunnel per entrambi. E che possa continuare ad amarmi”.