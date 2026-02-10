Alla Camera patto bipartisan su decarbonizzazione del patrimonio edilizio

ROMA – “Il settore delle costruzioni rappresenta una leva fondamentale per la riduzione delle emissioni e per la promozione di modelli di sviluppo più sostenibili, per coniugare innovazione, qualità dell’abitare e competitività del sistema Paese”. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa “Ambiente costruito e transizione sostenibile”, organizzata alla Camera in occasione dei 18 anni dalla nascita di Green Building Council Italia.

Hanno partecipato: i deputati Andrea Barabotti (Lega) e Ilaria Fontana (m5S), il presidente di Green Building Council Italia, Fabrizio Capaccioli, e il presidente del Consiglio nazionale degli Architetti, Massimo Crusi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, ha inviato un videomessaggio.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il contributo dell’ambiente costruito al raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali ed europei, con particolare attenzione ai temi della decarbonizzazione del patrimonio edilizio, della rigenerazione urbana, del ruolo delle politiche pubbliche e del valore delle professioni tecniche come attori chiave del cambiamento.

Ampia convergenza dei due deputati presenti alla conferenza stampa sul tema della decarbonizzazione del patrimonio edilizio. “Linee guida precise possono aiutare la politica a investire meglio le risorse che abbiamo per andare verso la decarbonizzazione del patrimonio edilizio privato e pubblico– ha detto Barabotti – Su questo siamo consapevoli che abbiamo una grande sfida davanti. Noi come Lega vogliamo puntare su una ridefinizione delle zone climatiche con una proposta di legge della collega Giorgia Andreuzza per orientare meglio gli sforzi che il pubblico dovrà fare. Questo possiamo farlo soltanto in sistema con le associazioni come Green Building Council che sono un’eccellenza italiana nel mondo e in Europa”.

“La transizione ecologica passa in modo decisivo dall’ambiente costruito. Rigenerare il patrimonio edilizio esistente, ridurre il consumo di suolo e investire nella qualità energetica e ambientale degli edifici non è solo una scelta tecnica, ma una responsabilità politica, etica e sociale verso le future generazioni- ha aggiunto Fontana- Le politiche pubbliche devono accompagnare e governare con coerenza questo cambiamento, sostenendo le professioni, l’innovazione e i territori, affinché sostenibilità significhi anche giustizia sociale, accessibilità e diritto a vivere in spazi sani e sicuri. Il futuro delle città si costruisce oggi, mettendo al centro la cura, la competenza e una visione di lungo periodo capace di tenere insieme clima, economia e benessere delle persone”.

Ha concluso Capaccioli: “Diciotto anni fa Green Building Council Italia nasceva in un contesto in cui parlare di sostenibilità nell’ambiente costruito era ancora un tema pionieristico. In questi anni abbiamo contribuito ad affermare una visione dell’edilizia come infrastruttura strategica per lo sviluppo del Paese, capace di coniugare qualità ambientale, innovazione, valore economico e responsabilità sociale. Oggi il settore delle costruzioni è chiamato a un contributo concreto e misurabile alla decarbonizzazione, alla rigenerazione del patrimonio edilizio e alla qualità dell’abitare. Una sfida che richiede un approccio integrato, fondato sul dialogo tra politiche pubbliche, competenze professionali e innovazione. Il nuovo logo di GBC Italia riflette questa evoluzione, con una scelta di maggiore essenzialità coerente con la maturità raggiunta dall’associazione”.

I numeri: in Italia i protocolli promossi da Green Building Council Italia contano 2.309 progetti complessivi tra registrati e certificati, per una superficie totale coinvolta di 31,6 milioni di metri quadrati; di questi, 1.008 sono già certificati e 1.301 risultano in corso. A testimonianza di un orientamento verso standard elevati, l’84,3% degli edifici certificati raggiunge i livelli Gold o Platinum, evidenziando un percorso di qualità ambientale ormai consolidato. Nel quadro dell’evoluzione dei sistemi di rating, i protocolli nazionali sviluppati negli anni da GBC Italia indicano inoltre un impatto ambientale stimato significativo, con riduzioni nell’ordine di -25/30% di energia primaria, -30/50% di acqua potabile e 75% di recupero rifiuti. Un posizionamento che si riflette anche a livello internazionale, contesto che nel 2024 ha visto Italia risultatare prima in UE per edifici certificati LEED e ottava a livello mondiale nel ranking delle “Top 10 Global LEED Countries”.

Nel corso della conferenza stampa è stato inoltre presentato il nuovo logo di Green Building Council Italia, espressione dell’evoluzione dell’identità dell’associazione e di un impegno sempre più forte verso modelli di sviluppo sostenibili, integrati e orientati all’innovazione.