martedì 10 Febbraio 2026

Sanremo 2026, Irina Shayk è la co-conduttrice della terza serata

Dopo l'annuncio del super-ospite Tiziano Ferro, Carlo Conti ha pubblicato un nuovo video in cui svela la presenza della top model

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 10-2-2026 ore 17:27Ultimo aggiornamento: 10-2-2026 ore 17:27

ROMA – Giornata colma di annunci per Carlo Conti e Sanremo 2026. Dopo aver rivelato la presenza di Tiziano Ferro come super-ospite nella prima puntata, il direttore artistico e conduttore torna con un secondo video per rivelare il nome di una co-conduttrice d’eccezione. Sul palco, nella serata del giovedì, arriverà all’Ariston Irina Shayk. “Una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bravissima attrice. Non vedo l’ora di incontrarla”, dice Conti nella clip pubblicata sul suo profilo.

Classe 1986, Shayk è nata in una piccola città industriale della Russia. Il sogno della moda l’ha catapultata nelle passerelle di tutto il mondo che l’hanno vista protagonista per brand come Versace, Givenchy, Burberry e Armani. È stata anche ‘angelo’ di Victoria Secret, oltre che al centro del gossip internazionale per le relazioni con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper. Con l’attore ha avuto una figlia, Lea De Seine.

Secondo Tv Sorrisi e Canzoni, tra le co-conduttrici che saranno annunciate a breve ci sarà anche Pilar Fogliati, al fianco di Conti e Laura Pausini nella seconda serata. Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale.

Leggi anche

Il vero matrimonio, gli arbusti-persone, i vip nella ‘Casita’: tutte le curiosità sull’Halftime Show di Bad Bunny

di Giusy Mercadante

Sanremo 2026, Tiziano Ferro super-ospite della prima puntata

di Giusy Mercadante

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»