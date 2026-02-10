Sanremo 2026, Irina Shayk è la co-conduttrice della terza serata

ROMA – Giornata colma di annunci per Carlo Conti e Sanremo 2026. Dopo aver rivelato la presenza di Tiziano Ferro come super-ospite nella prima puntata, il direttore artistico e conduttore torna con un secondo video per rivelare il nome di una co-conduttrice d’eccezione. Sul palco, nella serata del giovedì, arriverà all’Ariston Irina Shayk. “Una delle donne più belle del mondo, una modella straordinaria, bravissima attrice. Non vedo l’ora di incontrarla”, dice Conti nella clip pubblicata sul suo profilo.

Classe 1986, Shayk è nata in una piccola città industriale della Russia. Il sogno della moda l’ha catapultata nelle passerelle di tutto il mondo che l’hanno vista protagonista per brand come Versace, Givenchy, Burberry e Armani. È stata anche ‘angelo’ di Victoria Secret, oltre che al centro del gossip internazionale per le relazioni con Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper. Con l’attore ha avuto una figlia, Lea De Seine.

Secondo Tv Sorrisi e Canzoni, tra le co-conduttrici che saranno annunciate a breve ci sarà anche Pilar Fogliati, al fianco di Conti e Laura Pausini nella seconda serata. Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale.